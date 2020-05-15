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Instagram вновь закрыл аккаунт фонда Кадырова

Власти республики направили письмо в Роскомнадзор

ГРОЗНЫЙ, 15 мая. /ТАСС/. Instagram вновь заблокировал аккаунт регионального общественного фонда имени Ахмата Кадырова и страницы о деятельности главы Чечни Рамзана Кадырова. Помощник главы республики и директор телекомпании "Грозный" Ахмед Дудаев сообщил в пятницу ТАСС, что направил письма в Роскомнадзор и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Во вторник в компании Facebook сообщили, что заблокировали очередные аккаунты, которые, по их мнению, принадлежат находящемуся под санкциями главе Чеченской Республики. Его помощник Дудаев сказал, что компания заблокировала в чеченском сегменте Instagram четыре крупных аккаунта с многомиллионной аудиторией, ни один из которых не имеет отношения к Кадырову. По его словам, одна из страниц официально принадлежит благотворительному фонду имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сотрудники которого не раз делали запросы на верификацию аккаунта. В четверг все страницы были восстановлены.

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"Сперва пришло официальное письмо от Facebook, что страницы были заблокированы по ошибке, и что они приносят извинения за неудобства, разблокировали, но потом опять заблокировали. Конечно, мы обратились в Роскомнадзор и комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, потому что данные страницы заблокированы безосновательно вопреки их же правилам, правилам Instagram и Facebook", - сказал Дудаев, добавив, что аналогичные письма отправил и благотворительный фонд Кадырова.

По его словам, заблокированные аккаунты - одни из самых крупных в чеченском сегменте Instagram и имели аудиторию более 5 млн человек. "Никакого отношения к этим страницам не имеет глава Чеченской Республики, кроме того, что на этих страницах публиковались, в том числе, посты о его деятельности. Получается, все, кто поддерживает, читает, комментируют и "лайкают" деятельность главы, являются под санкциями? Мы не можем понять эту политику двойных стандартов", - добавил Дудаев.

Страницы Кадырова в Facebook и Instagram были заблокированы в 2017 году. Компания Facebook разъяснила тогда, что причиной блокировки аккаунтов является включение его фамилии в санкционный список США. Информация о том, что главой Чечни были заведены новые, официально не предоставлялась.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияКадыров, Ахмат АбдулхамидовичЧечня
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