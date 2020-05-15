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Пандемия коронавируса нового типа
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Попова: ситуация с коронавирусом в России, видимо, стабилизируется

При этом глава Роспотребнадзора добавила, что расслабляться нельзя

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в РФ стабилизируется, но расслабляться пока нельзя. Об этом заявила в пятницу глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с участием президента РФ Владимира Путина об открытии медцентров Минобороны в субъектах РФ.

"Ситуация, видимо, стабилизируется в стране, но, вместе с тем, сегодня успокаиваться и ослаблять все режимы одномоментно нельзя, вы об этом уже неоднократно говорили. У нас впереди еще лето, и дальше осень. А дальше - грипп, и дальше, возможно, микст-инфекция. Поэтому, совершенно безусловно: то, что сегодня представлено, будет обязательно востребовано для сохранения здоровья населения Российской Федерации, наших граждан", - сказала Попова.

Глава Роспотребнадзора обратилась к президенту с просьбой не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в регионах.

"Я бы хотела попросить Владимира Владимировича, если можно, чтобы это не останавливалось, чтобы эта работа была продолжена. У нас большое количество городов больших и малых, которые испытают острейшую потребность вот в таких модульных инфекционных стационарах", - сказала она на совещании с участием главы государства об открытии медцентров Минобороны в субъектах РФ.

По ее словам, определенная работа была сделана и при подготовке к Олимпиаде в Сочи, и чемпионату мира по футболу, который прошел в 2018 году.

"Тогда мы впервые начали строить такие модульные центры. Но вот сегодняшняя динамика, скорость построения, качество и безусловная востребованность, мне кажется, крайне важны для нашей страны, где есть отдаленные территории, где есть территории, до которых особо не доехать и не долететь, но где в сегодняшней ситуации могут возникать случаи инфекционных заболеваний и для которых нужны такие модули", - отметила Попова.

Теги
РоссияПопова, Анна ЮрьевнаПандемия коронавируса нового типа
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