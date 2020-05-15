Путин поручил кабмину подумать, как распространить практику быстрого возведения медцентров

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Минобороны РФ подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране. Такое поручение глава государства дал на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Военно-строительный комплекс министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью от 60 до 200 коек, - сказал президент. - <…> Я прошу правительство совместно с министерством обороны рассмотреть возможность распространения подобной практики, более того, нужно поделиться с регионами технологиями, опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить такие по сути универсальные центры в кратчайшие сроки".

Он напомнил, что стоимость одного оборудованного "под ключ" места в таком центре составляет 5,5 млн рублей, а срок возведения - от 28 до 60 суток. "То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе страны", - констатировал президент. Путин уточнил, что с просьбами о строительстве таких объектов губернаторы к нему уже обращались. Он привел пример строительства в Воронеже, где с 25 апреля Минобороны приступило к созданию аналогичного центра на 200 коек, который планируется передать области в июле.

Президент попросил правительство провести анализ всех необходимых для строительства требований и процедур и представить конкретные предложения по их упрощению. "Мы с вами понимаем, что мы эпидемию рано или поздно поборем, она закончится, но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. В этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили в эти дни и месяцы. Самые передовые технические, организационные решения должны быть использованы в будущем", - подчеркнул глава государства.

Путин обратился ко всем участникам совещания с просьбой держать на особом контроле вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения на местах и с проведением противоэпидемиологических мероприятий.