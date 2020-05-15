{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Путин поручил кабмину подумать, как распространить практику быстрого возведения медцентров

Стоимость одного оборудованного "под ключ" места в таком центре составляет 5,5 млн рублей
Описание
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Минобороны РФ подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране. Такое поручение глава государства дал на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Военно-строительный комплекс министерства обороны освоил технологию быстрого возведения типовых капитальных медицинских центров вместимостью от 60 до 200 коек, - сказал президент. - <…> Я прошу правительство совместно с министерством обороны рассмотреть возможность распространения подобной практики, более того, нужно поделиться с регионами технологиями, опытом, чтобы они могли самостоятельно возводить такие по сути универсальные центры в кратчайшие сроки".

Он напомнил, что стоимость одного оборудованного "под ключ" места в таком центре составляет 5,5 млн рублей, а срок возведения - от 28 до 60 суток. "То есть при необходимости в течение нескольких недель они могут быть развернуты в любом регионе страны", - констатировал президент. Путин уточнил, что с просьбами о строительстве таких объектов губернаторы к нему уже обращались. Он привел пример строительства в Воронеже, где с 25 апреля Минобороны приступило к созданию аналогичного центра на 200 коек, который планируется передать области в июле.

Президент попросил правительство провести анализ всех необходимых для строительства требований и процедур и представить конкретные предложения по их упрощению. "Мы с вами понимаем, что мы эпидемию рано или поздно поборем, она закончится, но перед нами и сегодня, и на будущее стоят масштабные задачи по развитию инфраструктуры здравоохранения в регионах, его первичного и других звеньев. В этой работе нам нужно использовать и опыт, который мы получили в эти дни и месяцы. Самые передовые технические, организационные решения должны быть использованы в будущем", - подчеркнул глава государства.

Путин обратился ко всем участникам совещания с просьбой держать на особом контроле вопросы, связанные с укреплением системы здравоохранения на местах и с проведением противоэпидемиологических мероприятий.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Скворцова заявила о стабилизации прироста числа заразившихся коронавирусом в России
Прирост за последние несколько дней составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями, отметила глава ФМБА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС