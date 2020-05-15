Скворцова заявила о стабилизации прироста числа заразившихся коронавирусом в России

"В настоящее время ситуация по приросту новых случаев заражения коронавирусной инфекцией является относительно стабильной. Потому что в течение нескольких последних дней прирост общего количества случаев инфицирования составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями", - сказала она.

"Вместе с тем опыт последнего месяца свидетельствует о том, что такой период уже был до майских праздников, и, если бы осталось, скажем, количество людей активных таким же, как месяц назад, то сейчас мы могли бы быть уже, соответственно, в точке регрессии эпидемии", - добавила Скворцова.

По ее словам, ситуация с коронавирусом в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) России во многом благополучнее, чем по стране. "Она [ситуация в городах ЗАТО] во многом благополучнее, чем в целом по стране", - заявила она. Однако, как уточнила Скворцова, есть и исключения. "Есть территории непростые. Скажем, Саров. После того, как прошла Пасха, 300 матушек оказались инфицированными", - отметила она.

О бессимптомных больных

По словам Скворцовой, половина пациентов с коронавирусной инфекцией в России не имеет симптомов. "Очень высока доля асимптомных случаев: в Москве - до 60%, в целом по стране - почти половина, каждый второй случай", - отметила глава ФМБА. Скворцова подчеркнула, что количество тяжелых случаев болезни не нарастает. "Число случаев, которые требуют дополнительного кислородного вспоможения и искусственной вентиляции легких, тоже, к счастью, сокращается", - отметила она.

Об иммунитете и статусе носителя

Переболевшие коронавирусной инфекцией в легкой форме могут не иметь нужного количества антител для защиты иммунитета, добавила Скворцова. "Люди, которые переболели в легкой форме, в том числе уже сейчас большое количество таких наблюдений, они, соответственно, по выздоровлении не имеют антител в тех концентрациях, которые могут давать реальную иммунную защиту", - сказала она.

Только у 25% перенесших коронавирусную инфекцию появляются антитела в концентрации, позволяющей использовать их плазму, по словам Скворцовой. "Из тех, кто выздоравливает в больницах, в тех центрах, которые относятся к ФМБА, только 25% имеют защитные антитела в нужной концентрации, причем нужная концентрация должна быть не ниже чем 1 к 1000", - сказала она.

Скворцова напомнила, что плазму можно брать только у лиц от 18 до 50 лет без хронических соматических заболеваний и каких бы то ни было противопоказаний. "Таких примерно 50% выписывающихся. У этих 50% в достаточном титре антитела встречаются у 50%", - пояснила глава ФМБА.

"Нужно сказать, что сколь долго продолжается носительство вируса в организме человека, это до конца не изучено. И этим занимаются сейчас ученые разных стран мира. Дело в том, что неопределение вируса в полости носа и в ротоглотке еще не значит, что нет длительного персистирования (существования в организме) вируса", - сказала Скворцова. Она добавила, что описаны случаи в разных странах, что после выздоровления с двумя отрицательными результатами на коронавирус через какое-то время на фоне переохлаждения или стресса заболевание развивалось вновь.

Поэтому, добавила она, и появляется положительная проба на вирус. "Это может быть по двум причинам - либо это вторичная инфекция, либо это носительство с реактивацией имеющегося в организме вируса", - сказала Скворцова.

Чтобы понять, можно ли повторно заразиться коронавирусом, нужны результаты популяционного исследования, отметила глава ФМБА.

Ранее главный врач республиканской инфекционной больницы Бурятии Татьяна Сымбелова сообщила журналистам, что врачи повторно госпитализировали с заражением коронавирусом женщину, которая переболела COVID-19.