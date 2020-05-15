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Система Лесвосток.рф станет частью общероссийского ресурса лесного комплекса

Система будет публичной, сейчас же значительный объем информации о лесном фонде России недоступен

ТАСС, 15 мая. Новая цифровая платформа Лесвосток.рф, разработкой которой занимается Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ), станет частью общероссийского цифрового ресурса, который будет создан на площадке Рослесхоза. Об этом сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ - руководитель Рослесхоза Сергей Аноприенко.

В 2019 году вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев поручил разработать механизмы, которые позволят контролировать освоение лесных участков и оценивать эффективность проектов по деревообработке на Дальнем Востоке. Позже стало известно, что ФРДВ подготовил меры по эффективному управлению российской лесной отраслью, одной из них стала онлайн-система распределения участков леса. Новую цифровую платформу для лесного комплекса Лесовосток.рф планировалось представить на Восточном экономическом форуме в 2020 году.

"Коллеги из Дальневосточного федерального округа, Министерства по развитию Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока занимаются цифровизацией отдельно этого федерального округа. Но и эта работа будет включена в общий блок того цифрового ресурса, который будет реализован на площадке Федерального агентства лесного хозяйства", - сказал Аноприенко во время прошедшей в ТАСС пресс-конференции в онлайн-формате.

Руководитель Рослесхоза добавил, что возглавляемое им ведомство проводит огромную работу по цифровизации лесного хозяйства. В частности, совместно с депутатским корпусом, аппаратом Правительства РФ и Минприроды РФ подготовлен законопроект по цифровизации всего лесного хозяйства.

Ранее генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков сообщал ТАСС, что основой новой системы Лесвосток.рф станет электронная карта леса, которая будет формироваться с помощью спутниковых снимков и регулярно обновляться. Карта позволит отследить изменения, происходящие с лесом, в том числе увидеть незаконные вырубки.

Система будет публичной, сейчас же значительный объем информации о лесном фонде России недоступен. На карте будет отображен породный состав леса, зоны вырубки и пожара, инфраструктура территории. Одной из задач системы станет борьба с "черными" лесорубами.

Теги
РоссияДальний Восток
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