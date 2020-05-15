{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Выплаты получили более 4 тыс. ростовских медиков, работающих с пациентами с коронавирусом

По последним данным, в Ростовской области отмечено 2111 случаев заражения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил президенту России Владимиру Путину в ходе видеомоста с новыми медцентрами Минобороны о выплате стимулирующих надбавок 4 240 работникам здравоохранения Ростовской области, оказывающим помощь пациентам с новым коронавирусом.

"Что касается стимулирующих выплат, мы произвели всем 4 240 работникам наших медицинских учреждений и вопрос взяли на контроль", - сказал Голубев, отметив, что будет также проанализировано качество выплат.

По словам Голубева, более 4 тыс. медицинских работников региона, которые работают в первичной медицине и помогают тем, кто непосредственно занимается лечением зараженных коронавирусом, получили региональные выплаты.

Путин 11 мая поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

По последним данным, в Ростовской области отмечено 2111 случаев заражения коронавирусом, 578 человек выздоровели, 25 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.

Теги
РоссияРостовская областьПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Скворцова заявила о стабилизации прироста числа заразившихся коронавирусом в России
Прирост за последние несколько дней составляет около 10,5 тыс. с некоторыми колебаниями, отметила глава ФМБА
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС