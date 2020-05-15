Выплаты получили более 4 тыс. ростовских медиков, работающих с пациентами с коронавирусом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев доложил президенту России Владимиру Путину в ходе видеомоста с новыми медцентрами Минобороны о выплате стимулирующих надбавок 4 240 работникам здравоохранения Ростовской области, оказывающим помощь пациентам с новым коронавирусом.

"Что касается стимулирующих выплат, мы произвели всем 4 240 работникам наших медицинских учреждений и вопрос взяли на контроль", - сказал Голубев, отметив, что будет также проанализировано качество выплат.

По словам Голубева, более 4 тыс. медицинских работников региона, которые работают в первичной медицине и помогают тем, кто непосредственно занимается лечением зараженных коронавирусом, получили региональные выплаты.

Путин 11 мая поручил главам регионов обеспечить все выплаты за апрель до 15 мая. Специальные федеральные выплаты в размере от 25 тыс. до 80 тыс. рублей установлены врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям экипажей скорой помощи, которые непосредственно работают с зараженными коронавирусом.

По последним данным, в Ростовской области отмечено 2111 случаев заражения коронавирусом, 578 человек выздоровели, 25 человек умерли. С 31 марта на территории Ростовской области введен режим самоизоляции.