Псковские медики получили федеральные доплаты к зарплате за борьбу с коронавирусом

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Все медицинские работники Псковской области, работающие с пациентами с коронавирусом, получили федеральные выплаты на общую сумму более 25 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал проконтролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают сегодня все выплаты сделать.