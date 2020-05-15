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Пандемия коронавируса нового типа

Псковские медики получили федеральные доплаты к зарплате за борьбу с коронавирусом

Общая сумма выплат в регионе превысила 25 млн рублей

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Все медицинские работники Псковской области, работающие с пациентами с коронавирусом, получили федеральные выплаты на общую сумму более 25 млн рублей. Об этом в пятницу сообщил региональный оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал проконтролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают сегодня все выплаты сделать.

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"Медики Псковской области, которые находятся на передовой [в борьбе] с коронавирусом, получили федеральные выплаты. Сумма выплат составила 25,1 млн рублей. Всего получателями федеральных выплат в Псковской области стали 750 человек. Деньги были зачислены вечером 12 мая", - говорится в сообщении.

По данным регионального оперативного штаба, с 12 по 14 мая комитет по здравоохранению Псковской области уточнил списки получателей. "Им в эти дни также были начислены федеральные выплаты. Также сегодня медики на COVID-передовой вновь получат двойную зарплату, назначенную по решению губернатора Михаила Ведерникова. Таких - 2 294 человека. На это направлено 69,4 млн рублей", - отмечается в сообщении оперштаба.

На данный момент в регионе выявлено 386 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровели 112 пациентов.

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типа
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