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Пандемия коронавируса нового типа

Путин напомнил о личной ответственности губернаторов за начисления доплат медикам

Так президент прокомментировал слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что в городе создана комиссия для отслеживания ситуации с начислением стимулирующих доплат медикам
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© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 15 мая. /ТАСС/. Своевременное и полное начисление стимулирующих выплат медикам, работающим с больными с коронавирусной инфекцией, полностью находится в зоне ответственности глав регионов. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании об открытии медицинских центров Минобороны РФ в регионах для оказания помощи больным с COVID-19.

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Комментируя слова губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова о том, что в городе создана комиссия, которая будет отслеживать ситуацию с начислением стимулирующих доплат медикам, Путин припомнил поговорку "хотите завалить дело - создайте комиссию".

"Ну, пускай комиссия работает и выявляет нестандартные ситуации. Но хочу обратить ваше внимание и ваших коллег - руководителей регионов: это ваша личная ответственность, а не какой-то комиссии. Так что, пожалуйста, доведите это дело до конца, если еще что-то не сделано", - добавил он.

Президент прокомментировал и заявление Беглова, который высоко оценил качество построенной в городе силами Минобороны новой больницы для пациентов с вирусом, отметив, что в ряде государств из-за нехватки койко-мест больных с COVID лечат в палаточных городках.

"Вы сослались на некоторый опыт других стран. Я прошу вас и других коллег не ссылаться на то, что происходило в других странах, они столкнулись с этой проблемой первыми, и им было сложнее. Давайте сделаем так, чтобы с учетом их опыта у нас все было, как положено, достойно и нужным образом организовано", - сказал президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичБеглов, Александр ДмитриевичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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