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Пандемия коронавируса нового типа

Объем тестирования на коронавирус на Камчатке за месяц нарастили в 20 раз

Сейчас в Камчатском крае подтверждено 443 случая заражения коронавирусом

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Камчатского края за месяц нарастили объемы тестирования на коронавирус в 20 раз, что позволяет выявлять и лечить больных на ранней стадии. Об этом врио губернатора региона Владимир Солодов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ.

Сейчас в Камчатском крае подтверждено 443 случая заражения коронавирусом.

"К счастью, у большей части больных заболевание проходит в легкой форме. Это обеспечивается благодаря большому количеству тестирования. Нам удалось увеличить объем тестирования за последний месяц более чем в 20 раз", - сказал врио губернатора.

Солодов отдельно отметил подготовку к рыбной путине, которая, по его словам, имеет значение не только для экономики Камчатского края, но и для продовольственной безопасности страны в целом. Врио главы сообщил, что в регионе обязательно тестируют и помещают на самоизоляцию всех прибывающих на территорию края. "Обеспечивается стопроцентное тестирование перед отправкой на заводы и на рыболовные суда", - добавил он.

По данным региональных властей, традиционно на камчатскую лососевую путину ежегодно приезжает работать до 10 тыс. человек из разных регионов страны. Старт лососевой путины 2020 года назначен на 1 июня. В 2019 году Камчатка обеспечила более 31% общероссийского улова и 45% вылова по дальневосточному бассейну.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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