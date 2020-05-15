Законопроект о порядке дистанционного образования внесли в Госдуму

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Члены Совфеда во главе с вице-спикером верхней палаты парламента Ильясом Умахановым в пятницу внесли в Думу законопроект по установлению порядка применения дистанционного обучения. Текст проекта размещен в думской электронной базе .

Законопроект вносит изменения в закон "Об образовании в Российской Федерации" и уточняет полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части установлении порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ.

Как отмечают авторы инициативы, "анализ существующих норм и их применения в сложившихся условиях показал, что в действующем законодательстве имеется ряд пробелов". В связи с этим они предлагают на законодательном уровне разграничить полномочия Минпросвещения и Минобрнауки в части координации вопросов реализации дистанционных образовательных технологий. Так, Минпросвещения предлагается наделить полномочиями по утверждению порядка применения электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в сфере общего и среднего профессионального образования, а Минобрнауки - в сфере высшего образования.