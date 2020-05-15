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Пандемия коронавируса нового типа

Запас мест для борьбы с коронавирусом в Калининградской области превысил норматив вдвое

В регионе подготовили более 1 тыс. коек для больных с коронавирусом, 425 из них обеспечены специальной кислородной поддержкой

КАЛИНИНГРАД, 15 мая. /ТАСС/. Более 1 тыс. мест создано в медучреждениях Калининградской области для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Об этом губернатор Антон Алиханов доложил президенту РФ Владимиру Путину в ходе открытия медицинского центра Минобороны в Калининграде.

По данным Минобороны, в пятницу введены в строй госпитали в Калининграде, Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске. Со сдачей этих объектов завершено выполнение задачи по возведению 16 многопрофильных медцентров в 15 регионах страны.

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"У нас сейчас развернуто уже в два раза больше коек для лечения коронавирусной инфекции, чем это требуется по нормативам Министерства здравоохранения. Более 1 тысячи таких коек развернуто, 425 из них обеспечено специальной кислородной поддержкой, сейчас уже на местах 59 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), но благодаря ранней диагностике, выявлению раннему [инфекции], всего 10% от этих аппаратов сейчас задействованы. Мы будем продолжать наращивать объем коек, и, конечно, 100 коек, которые созданы здесь, в многофункциональном медицинском центре Министерства обороны, тоже войдут в состав вот этой общей системы здравоохранения и будут для нас дополнительным подспорьем в борьбе с этим вирусом", - сказал Алиханов.

По данным калининградского оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 15 мая в регионе выявлен 881 случай заражения, 323 человека выздоровели, умерли 13, остаются под медицинским наблюдением 2 430 человек, в том числе 138 в условиях обсерватора.

Алиханов сообщил, что в регионе достигнуты все показатели, которые позволяют постепенно ослаблять режим самоизоляции, введенный в регионе из-за пандемии. При этом, по его словам, режим смягчается постепенно, а для предотвращения распространения инфекции в области введен масочный режим.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияАлиханов, Антон АндреевичКалининградская областьПандемия коронавируса нового типа
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