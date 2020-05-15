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Пандемия коронавируса нового типа

Беглов сообщил, что надзорные ведомства не выявили нарушений в госпитале "Ленэкспо"

Ранее в СМИ и интернете распространилась запись, где местная жительница рассказывает о том, что в госпитале якобы находятся люди, нарушающие общественный порядок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Проверки Роспотребнадзора и прокуратуры, проведенные во временном госпитале в "Ленэкспо" для пациентов с коронавирусом из-за их жалоб, не выявили нарушений на площадке. Об этом ТАСС сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов по итогам посещения госпиталя.

"Сегодня я провел очередную внеплановую проверку в госпитале, встретился с больными, которые обращались на мою страницу "ВКонтакте" - их обращения очень важны, они помогают наладить работу. Проверки Роспотребнадзора и прокуратуры, проведенные во временном госпитале в "Ленэкспо", нарушений не выявили", - рассказал губернатор.

Ранее в СМИ и интернете распространилась запись, где местная жительница рассказывает о том, что в госпитале якобы находятся люди, нарушающие общественный порядок. В том числе речь, по ее словам, шла о психически нездоровых гражданах. Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку по информации СМИ о возможных фактах нарушения условий содержания в госпитале "Ленэкспо".

"По сути, "Ленэкспо" - это полевой госпиталь. Опыт работы в таких госпиталях есть только у военных медиков, они сейчас передают его обычным врачам, пациенты бывают растеряны, потому что алгоритм отличается от существующего в обычных стационарах. До недавнего времени в госпитале наблюдался дефицит медицинских специалистов в связи с тем, что это площадка Госпиталя для ветеранов войн, и многие врачи на больничном. Сейчас они возвращаются в строй, и коллектив расширяется", - пояснил глава города.

Беглов добавил, что вопросы с питанием и обеспечением лекарствами сейчас не вызывают нареканий. В ходе проверки глава города поручил увеличить число кулеров на площадке, а также выделить дополнительные коляски для маломобильных пациентов.

О госпитале

Компания ПАО "Газпром" предоставила Санкт-Петербургу несколько павильонов выставочного комплекса "Ленэкспо", которые переоборудовали под госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом. Общее число коек на площадке будет составлять около 2,5 тыс. Сейчас в госпитале находится 492 пациента.

Для приема и регистрации пациентов на площадке создали специальную зону, безопасный проход из зараженной зоны в чистую обеспечивают санпропускники. С помощью модульных перегородок для больных обустроены отдельные боксы на одного-двух человек. Временный госпиталь оснащен всем необходимым диагностическим оборудованием, в том числе кислородными концентраторами и компьютерными томографами. Эксплуатацией помещения сейчас занимается Госпиталь для ветеранов войн.

"Ленэкспо" расположен на берегу Финского залива в Санкт-Петербурге. Это девять павильонов площадью 40 тыс. кв. метров и семь различных конференц-залов вместимостью от 24 до 2,8 тыс. человек. С 2006-го по 2016 год в "Ленэкспо" проходил Петербургский международный экономический форум.

По последним данным, в Петербурге выявлено 9 486 случаев заражения - третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели 2 005 человек, умерли 74.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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