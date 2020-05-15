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Гидрометцентр рассказал, в каких регионах России ожидаются заморозки

Непогода ожидается на территории СЗФО
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Ночные заморозки прогнозируются в регионах Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в ближайшие пять дней. Кроме того, в ближайшие две ночи заморозки ожидаются в Московской, Тамбовской, Саратовской и Ульяновской областях, сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Устойчивая температура около нулевой отметки с заморозками небольшими прогнозируется в Северо-Западном федеральном округе, включая Ленинградскую, Новгородскую, Архангельскую области. Там в течение пяти дней заморозки", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ночные заморозки также прогнозируются в Московской, Тамбовской, Саратовской, Ульяновской областях в ближайшие два дня.

Кроме того, в ночные и утренние часы 16 мая заморозки прогнозируются в отдельных районах Смоленской, Тверской, Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской и Костромской областей, отметил метеоролог.

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