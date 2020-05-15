Скворцова: клинические исследования препарата "Мефлохин" показывают хорошие результаты

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Клинические исследования препарата "Мефлохин" показывают хорошие результаты у пациентов с коронавирусной инфекцией средней тяжести. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции ТАСС глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Мы сейчас проводим клиническое исследование "Мефлохина" в сравнении с другими противовирусными препаратами и видим определенные преимущества у больных средней тяжести: не менее чем у 70% идет устойчивое последовательное улучшение состояния. Самое интересное, что к концу первой недели (с пятых по седьмые сутки) до 60% пациентов уже не показывают на пробе наличие РНК-вируса", - сказала Скворцова, добавив, что исследования продолжаются.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.