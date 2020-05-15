Глава Псковской области сообщил, что масочный режим в регионе сохранится до сентября

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Обязанность носить маски в общественных местах для жителей Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса сохранится как минимум до сентября 2020 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

"Главная задача сейчас донести до населения информацию о том, что нам всем сейчас придется жить в условиях вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. До сентября месяца абсолютно точно будет масочный режим. Многие эксперты говорят о том, что, возможно, осенью будет вторая волна, она будет более жесткая, более сложная, потому что это может происходить на фоне сезонных респираторных заболеваний, на фоне гриппа, ОРВИ, кори, пневмококковой инфекции", - сказал Ведерников.