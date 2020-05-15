Глава Псковской области сообщил, что масочный режим в регионе сохранится до сентября

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Обязанность носить маски в общественных местах для жителей Псковской области из-за угрозы распространения коронавируса сохранится как минимум до сентября 2020 года. Об этом сообщил в пятницу губернатор Михаил Ведерников в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.
"Главная задача сейчас донести до населения информацию о том, что нам всем сейчас придется жить в условиях вызовов, связанных с коронавирусной инфекцией. До сентября месяца абсолютно точно будет масочный режим. Многие эксперты говорят о том, что, возможно, осенью будет вторая волна, она будет более жесткая, более сложная, потому что это может происходить на фоне сезонных респираторных заболеваний, на фоне гриппа, ОРВИ, кори, пневмококковой инфекции", - сказал Ведерников.
На данный момент, согласно указу губернатора, жители региона обязаны носить маски в общественных местах, в том числе во время поездок в общественном транспорте, на такси, а также при посещении магазинов, парикмахерских и прочих учреждений.
На данный момент в регионе выявлено 386 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровели 112 пациентов.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 262 843 случая заражения, выздоровели 58 226 человек, умерли 2 418. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.