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Пандемия коронавируса нового типа

Скворцова: больше всего заразившихся коронавирусом среди людей со II группой крови

Меньше всего - с четвертой

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Больше всего среди заразившихся коронавирусной инфекцией людей со второй группой крови, меньше всего - с четвертой. Об этом сообщила в пятницу на пресс-конференции ТАСС в онлайн-формате глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Интереснейший момент, который есть и в зарубежной литературе и который абсолютно подтвержден в центрах ФМБА. Превалирующая группа крови у зараженных - это вторая, в большом отрыве от других групп крови <…> На втором месте - первая и третья. И реже всего, действительно, редкая группа - четвертая", - сказала Скворцова, добавив, что это может быть связано с частотой представленности групп крови, т. к. вторая группа является самой распространенной в популяции.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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