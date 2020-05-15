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Скворцова рассказала, сколько составляет средний инкубационный период коронавируса

Речь идет о пяти - пяти с половиной днях

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Средний инкубационный период коронавируса составляет 5-5,5 дня, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

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"В среднем около пяти дней, пять - пять с половиной дней инкубационный период. Он не один-два дня, как при других острых респираторных вирусах", - сказала она в пятницу на онлайн-конференции в ТАСС.

По словам Скворцовой, у достаточно большого числа инфицированных инкубационный период доходит до 14 и даже 20 дней. "Это определяется состоянием иммунной системы человека, потому что есть же и вообще бессимптомные формы", - пояснила она, отметив, что также многое зависит от наличия хронических заболеваний и вредных привычек.

Теги
Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссияПандемия коронавируса нового типа
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