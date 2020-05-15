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Пандемия коронавируса нового типа

Главврача больницы под Калугой уволили после зачисления медикам выплат в 27 рублей

СМИ сообщали, что размер выплат в администрации медучреждения сотрудникам объяснили приказом, согласно которому расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированными

ТАСС, 15 мая. Главврач Центральной межрайонной больницы №3 в Козельске Калужской области уволен из-за некорректно выплаченных стимулирующих надбавок медикам, задействованным в работе с заразившимися коронавирусом. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

Накануне в местных СМИ появилась информация о том, что размер выплат некоторым медицинским работникам в Козельске составил 27 рублей. При этом, по их словам, они на протяжении месяца работали в выездных бригадах по забору мазков у COVID-положительных контактных пациентов. Незначительные размеры выплат в администрации больницы сотрудникам объяснили приказом, согласно которому расчет осуществлялся по минутам, проведенным непосредственно при контактировании с инфицированным больным.

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"Главный врач Центральной межрайонной больницы №3 [в Козельске] уволен. И сегодня утром и.о. главного врача провел встречу с коллективом для обсуждения вопросов о корректности выплаченных стимулирующих надбавок. В ходе обсуждения ситуации было выяснено, что прежнее руководство медучреждения недостаточно четко и адресно проинформировало персонал о том, как и на кого распространяются выплаты", - сообщили в региональном Минздраве.

По данным ведомства, в настоящий момент конфликт и недопонимание вокруг выплат врачам в Козельске оперативно решен. Коллектив больницы совместно с новым руководителем приняли решение в течение следующей недели предметно разобраться с каждым случаем и при обнаружении несоответствий произвести начисление надбавок. "Для сотрудников больницы, которые объективно не могут претендовать на стимулирующие выплаты, будет оказана помощь из иных источников в соответствии с их рабочей ситуацией", - пояснили в Минздраве.

В пятницу, 15 мая, президент России Владимир Путин потребовал, чтоб доплаты медикам предоставляли за сам факт работы с заразившимися коронавирусом пациентами, а не за отработанные часы. Глава государства повторил, что намерен вернуться к этому вопросу в начале следующей недели.

Теги
РоссияКалужская областьПандемия коронавируса нового типа
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