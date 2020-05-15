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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Камчатки развернули в 1,6 раза больше коек, чем было рекомендовано Минздравом

По словам врио губернатора региона Владимира Солодова, прирост заболевших составляет за сутки 3,3%

ТАСС, 15 мая. Власти Камчатского края развернули для борьбы с коронавирусом в 1,6 раза больше коек, чем было рекомендовано Минздравом РФ. Об этом врио губернатора региона Владимир Солодов доложил в пятницу президенту РФ Владимиру Путину в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ.

Коечный фонд, который был рассчитан Минздравом исходя из численности населения, (156 мест) был развернут в регионе в апреле. Власти заявляли о готовности развернуть еще до 100 коек дополнительно в существующих больницах.

"У нас на сегодняшний день 443 официально подтвержденных диагноза, прирост составляет за сутки 3,3%. Возможности системы здравоохранения мобилизованы полностью, у нас количество коек превосходит рекомендации Минздрава в 1,6 раза", - сказал Солодов.

В то же время он отметил, что места заполняются больными достаточно быстро: сейчас свободна только треть от общего числа развернутых коек. При этом он добавил, что у большей части инфицированных заболевание просекает в легкой форме благодаря тому, что власти сейчас проводят большое число тестов на коронавирус и выявляют больных на ранней стадии.

Врио губернатора также поблагодарил президента РФ Владимира Путина и главу Минобороны РФ Сергея Шойгу за создание на Камчатке многофункционального медицинского центра. "Вводимый госпиталь позволит нам создать необходимый резерв и для бесперебойного функционирования системообразующих отраслей нашей экономики", - сказал он.

Корпус в Петропавловске-Камчатском входит в число медицинских центров, которые в пятницу введены в строй в восьми городах РФ. Со сдачей этих объектов завершено выполнение задачи по возведению 16 многопрофильных медицинских центров в 15 регионах страны.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичШойгу, Сергей КужугетовичРоссияКамчатский крайСолодов, Владимир ВикторовичПандемия коронавируса нового типа
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