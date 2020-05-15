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Пандемия коронавируса нового типа

В Петербурге антитела к коронавирусу нашли у 5,6% бессимптомных участников исследования

Это говорит о крайне низком уровне иммунной прослойки населения, сообщили в Комитете по здравоохранению города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Вирусологический центр на базе Городской больницы № 40 в Санкт-Петербурге провел исследование с участием добровольцев разного возраста без симптомов COVID-19 - оно показало, что антитела к коронавирусу определяются менее чем у 6% участников. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

По данным комитета, участниками эксперимента стали жители Петербурга, у которых не было никаких симптомов заболевания COVID-19. Всего было выполнено 1 276 тестов у граждан в возрасте от 11 до 93 лет.

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"Основная идея заключается в том, что многие надеются, что они в скрытой легкой форме перенесли [болезнь] и можно ничего не бояться. А практика показывает, что совсем нет. Поэтому люди не должны расслабляться, иммунная прослойка не очень "толстая", - уточнили ТАСС в больнице.

Тесты проводили с начала апреля, наличие антител выявляли методом иммуноферментного анализа (ИФА). "Мужчины и женщины в обследуемых возрастных категориях представлены одинаково. Исследование показало, что антитела к коронавирусу были выявлены только у 5,6% обследованных - это 69 пациентов, что указывает на крайне низкий уровень иммунной прослойки населения", - рассказали в пресс-службе комитета.

Исследования проводили на базе Вирусологического центра, который создали 1 апреля. Он является вторым по объему исследований после референтной лаборатории Роспотребнадзора (Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге). Процент подтверждения в референсной лаборатории в мае достигает 92-95%. Всего за время работы центра исследовано более 22 тыс. проб, более половины всех исследований составляет диагностика инфекции у группы добровольцев Курортного, Кронштадтского и Приморского районов Санкт-Петербурга.

По последним данным, в Петербурге выявлено 9 486 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 2 005 человек, умерли 74.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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