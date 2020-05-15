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Пандемия коронавируса нового типа

Профсоюз в Новгородской области проверит начисления медикам, борющимся с коронавирусом

По данным регионального Минздрава, произведен расчет выплат таким медработникам за март и апрель

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 мая. /ТАСС/. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией поручил профсоюзу при содействии регионального Минздрава проверить начисления выплат медицинским работникам, задействованным в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Необходимо обсудить своевременность выплат и их объем с коллективами в каждой больнице, заявил Никитин.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов подчеркнул, что средства медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом, по всей стране должны быть выплачены до 15 мая. Правительству Российской Федерации и Минздраву поручено обеспечивать постоянный мониторинг и координацию этих процессов.

"У нас к сегодняшнему дню, насколько мне доложили, закончены выплаты по медицинским работникам, в соответствии с нормативной документацией, на основании тех табелей, которые подали главные врачи <…> Когда речь идет о деньгах для людей, никакие меры контроля лишними не будут, поэтому я прошу профсоюз совместно с министерством здравоохранения по каждой больнице в прямом контакте с медработниками и врачами обсудить, как были начислены выплаты, вся ли их работа была учтена и, если где-то окажется, что это не так, принять оперативные меры: доначислить, если необходимо, в майскую заплату или отдельной выплатой. Проверка нужна, хотя юридически мы все требования исполнили, я считаю это важным", - сказал Никитин.

Как уточнили ТАСС в министерстве здравоохранения Новгородской области, ведомством произведен расчет выплат медицинским работникам, борющимся с коронавирусом, за март и апрель. В медицинских организациях сейчас проходят разъяснения по порядку и размерам этих выплат. Если у медиков появились вопросы о начислениях, они также могут задать их, позвонив на специально организованную по этой теме горячую линию.

"Все те заявки от медицинских организаций, которые были направлены к нам, полностью обеспечены", - сообщила в ходе штаба министр здравоохранения Новгородской области Резеда Ломовцева.

Между тем, в четверг Следственное управление СК РФ по Новгородской области сообщило о начале проведения доследственной проверки информации о том, что медицинские работники из Старой Руссы не могут получить положенные выплаты за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Поводом для этой проверки стали жалобы самих медиков, которые рассказали о своих претензиях в ходе прямой линии с руководителем следственного управления СК России по Новгородской области.

Теги
РоссияНикитин, Андрей СергеевичНовгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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