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Пандемия коронавируса нового типа

В Белгородской области вернули запрет на летние кафе и посещение парков из-за коронавируса

Ограничения будут действовать в регионе по 31 мая включительно

ТАСС, 15 мая. Власти Белгородской области в связи с ростом количества случаев заражения коронавирусной инфекцией вновь ввели ряд ограничений, в том числе на работу летних кафе, посещение парков и скверов до конца мая. Соответствующее постановление губернатора региона Евгения Савченко опубликовано в пятницу на сайте правительства Белгородской области.

Торговые центры для продажи непродовольственных товаров, летние площадки заведений общепита, парки открыли в Белгородской области с 12 мая при условии соблюдения санитарных правил и безопасной дистанции. Также в регионе разрешили занятия спортом на открытом воздухе.

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"Постановляю внести следующие изменения в постановление губернатора Белгородской области от 8 мая 2020 года <…>. [Приостановить по 31 мая 2020 года включительно] деятельность организаций общественного питания, за исключением дистанционной торговли, доступ граждан в парки, сады, скверы, зоны рекреационного назначения", - говорится в постановлении.

К 15 мая в Белгородской области выявили 1 073 случая заражения коронавирусной инфекцией, 79 из них за последние сутки. За все время 295 человек выздоровели, девять пациентов умерли.

Теги
РоссияБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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