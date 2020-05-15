В Смоленской области вернули часть ограничений по коронавирусу

ТАСС, 15 мая. Власти Смоленской области вернули часть ограничительных мероприятий по коронавирусу, которые сняли в регионе с 12 мая. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе региона.

За последние сутки в Смоленской области выявлен 61 случай коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии число заражений выросло до 1105, из них 326 человек выздоровели, 10 умерли. С 12 мая при условии масочного режима в регионе разрешили работу розничной торговли, государственных учреждений, муниципальных предприятий, а также зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры, в частности, вокзалов.

"Региональное управление Роспотребнадзора направило письмо в адрес губернатора с рекомендацией вернуть ограничения, которые были отменены", - сказали в оперштабе.

Согласно указу губернатора, который размещен в пятницу на сайте правительства Смоленской области, в регионе до 1 июня возвращен режим обязательной самоизоляции для людей старше 60 лет и имеющих хронические заболевания, а также двухнедельный карантин для приезжающих в регион. Запрещены массовые собрания, работа организаций общественного питания, объектов розничной торговли, многофункциональных центров и иных общественных мест. Всем жителям региона предписано не покидать места проживания, за исключением обращения за экстренной медпомощью, выноса мусора, выхода в магазин и выгула домашних животных в 100 метрах от дома.

По данным оперштаба, необходимость возвращения к прежнему режиму ограничительных мероприятий объясняется тем, что многие смоляне начали пренебрегать такими обязательными требованиями безопасности, как сохранение социальной дистанции и ношение масок.

Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса в Смоленской области был введен 18 марта, запрещены все массовые мероприятия, жители находились на самоизоляции, был запрещен выход на улицу людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, в ряде районов и городов ограничен въезд и выезд.