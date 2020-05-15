В Петербурге почти 20 тыс. медицинских работников получили федеральные выплаты

ТАСС, 15 мая. Стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге получили почти 20 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.

"Все необходимые средства правительством РФ полностью перечислены городу. На сегодняшний день мы выплатили 486,751 млн рублей медицинским работникам. Это составило 19 822 человека. Могут быть какие-то недочеты, поэтому мы сделали горячую линию для медицинских работников и создали межведомственную комиссию. Если будут какие-то споры или какие-то недопонимания, я уверен, что эта комиссия справится со всеми вопросами и разъяснит порядок выплаты средств медицинским работникам", - сказал Беглов.