В Петербурге почти 20 тыс. медицинских работников получили федеральные выплаты

ТАСС, 15 мая. Стимулирующие выплаты медицинским работникам, которые участвуют в лечении пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге получили почти 20 тыс. человек. Об этом сообщил в пятницу губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на совещании об открытии медцентров Минобороны в регионах.
"Все необходимые средства правительством РФ полностью перечислены городу. На сегодняшний день мы выплатили 486,751 млн рублей медицинским работникам. Это составило 19 822 человека. Могут быть какие-то недочеты, поэтому мы сделали горячую линию для медицинских работников и создали межведомственную комиссию. Если будут какие-то споры или какие-то недопонимания, я уверен, что эта комиссия справится со всеми вопросами и разъяснит порядок выплаты средств медицинским работникам", - сказал Беглов.
По данным пресс-службы городского правительства, выплаты начались 6 мая. На эти цели Санкт-Петербург получил из федерального бюджета более 850 млн рублей.
Размер выплат установлен федеральным правительством в зависимости от занимаемой должности в размере от 20 до 100% среднемесячного дохода от трудовой деятельности.
В Петербурге утверждены также дополнительные выплаты из резервного фонда города - компенсации медицинским работникам, заразившимся коронавирусом при выполнении их обязанностей. Эту меру поддержки ввели в городе в дополнение к тем доплатам, которые получают медики, работающие с коронавирусными пациентами. Первый транш в 30 млн рублей из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на выплату пострадавшим медикам выделен.