Мантуров заявил об отсутствии дефицита защитных перчаток в России

"Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного", - сказал он.

По словам министра, в России созданы запасы защитных перчаток более чем на 90 дней. Мантуров сообщил, что сейчас в России производится 30 тыс. перчаток в сутки, однако страна закупает перчатки из Китая, а уже летом нарастит производство.