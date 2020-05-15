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Мантуров заявил об отсутствии дефицита защитных перчаток в России

По словам главы Минпромторга, в стране созданы запасы перчаток на более 90 дней
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (в центре) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (справа) Валерий Стурит/ТАСС
Описание
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (в центре) и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев (справа)
© Валерий Стурит/ТАСС

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. В России нет дефицита защитных перчаток, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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"Дефицита перчаток нет. Во-первых, потому что своевременно регионы (их) закупали по требованию Минздрава, и российского производства и зарубежного", - сказал он.

По словам министра, в России созданы запасы защитных перчаток более чем на 90 дней. Мантуров сообщил, что сейчас в России производится 30 тыс. перчаток в сутки, однако страна закупает перчатки из Китая, а уже летом нарастит производство.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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