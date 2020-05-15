Завод Краснодарского края обеспечит треть потребности России в медицинских перчатках

АРМАРИР, 15 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ намерен сформировать проект совместно с Армавирским заводом резиновых изделий в Краснодарском крае по увеличению производства медицинских перчаток. В ходе реализации проекта завод обеспечит одну треть потребностей страны в перчатках в условиях пандемии, заявил в ходе посещения предприятия в пятницу глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В связи с пандемией коронавируса в ряде регионов России действуют режимы обязательного ношения медицинских масок и перчаток, периодически возникает дефицит этих видов продукции, отмечается рост цен.

"Сегодня производство перчаток разного типа - то, что нужно... для нашей медицины - обеспечивается вашим предприятием. В этом году мы сформируем совместный проект - обеспечим 100% загрузку всех линий, которые постепенно выводятся из состояния консервации. Это обеспечит почти треть от объема потребностей в нашей стране", - сказал Мантуров.

Он пояснил, что на данный момент в условиях пандемии коронавируса в России вынуждены закупать определенный объем медицинских перчаток за рубежом. "Помимо наращивания мощностей мы хотели бы также произвести и глубокую модернизацию мощностей, для того, чтобы снизить издержки производства, создать улучшенные условия труда для работников. Помимо обеспечения внутренних потребностей нашей системы здравоохранения, [задача] - это поставка на экспорт", - резюмировал он.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что начало экспорта данной продукции станет особой гордостью для региона. "Мы сегодня вышли не только на внутренний рынок страны с масками, антисептиками, мы закрыли потребности внутри региона. У Краснодарского края ни с масками, ни с резиновыми перчатками, ни с антисептиками нет проблем благодаря слаженной работе", - заявил он.

Армавирский завод резиновых изделий был построен в 1930 году как поташный завод и стал одним из первых в стране предприятий химической промышленности и крупнейшим в Европе механизированным производителем такой продукции. В настоящий момент завод производит широкий спектр резиновых изделий из натурального и синтетического латексов, специализируется на выпуске продукции медицинского и технического назначения, в том числе резиновых хирургических, латексных анатомических, одноразовых диагностических перчаток.