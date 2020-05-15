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Пандемия коронавируса нового типа
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Мантуров призывает не делать скорых выводов по аппаратам ИВЛ, а дождаться итогов проверки

Министр отметил, что следует проверять не только завод, но и всю инфраструктуру
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (справа) Валерий Стурит/ТАСС
Описание
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров (справа)
© Валерий Стурит/ТАСС

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает не делать скоропалительных выводов по аппаратам для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, а дождаться итогов проверки. Об этом он сообщил журналистам. 

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"Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии", - сказал он. 

Министр отметил, что следует проверять не только завод, но и всю инфраструктуру.

Мантуров также заверил, что Уральский приборостроительный завод (входит в КРЭТ Ростеха) проверил все партии аппаратов для ИВЛ после пожара в больницах. "В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы", - сказал он. 

Министр напомнил, что в настоящее время Следственный комитет ведет расследование причин трагедии. "Идет, как я сказал, работа, и мы рассчитываем, что в ближайшее время мы получим объективный результат", - сказал министр.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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