Мантуров призывает не делать скорых выводов по аппаратам ИВЛ, а дождаться итогов проверки

АРМАВИР, 15 мая. /ТАСС/. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров призывает не делать скоропалительных выводов по аппаратам для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, а дождаться итогов проверки. Об этом он сообщил журналистам.

"Что касается самих аппаратов ИВЛ, никаких выводов сейчас лучше не делать, дождаться результатов экспертизы, расследования, для того, чтобы сказать точно о причинах данной трагедии", - сказал он.

Министр отметил, что следует проверять не только завод, но и всю инфраструктуру.

Мантуров также заверил, что Уральский приборостроительный завод (входит в КРЭТ Ростеха) проверил все партии аппаратов для ИВЛ после пожара в больницах. "В тот же день, как произошла трагедия в Москве, на этом предприятии была создана немедленно в ночь комиссия, в течение всего этого времени все партии были проверены для того, чтобы исключить какие-либо возможные проблемы", - сказал он.

Министр напомнил, что в настоящее время Следственный комитет ведет расследование причин трагедии. "Идет, как я сказал, работа, и мы рассчитываем, что в ближайшее время мы получим объективный результат", - сказал министр.