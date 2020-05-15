СК установил IP-адреса, с которых размещались фото нацистов на сайтах "Бессмертного полка"

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Следователи установили IP-адреса, с которых размещались фотографии Гитлера и Гиммлера на сайтах виртуального шествия "Бессмертный полк", а также десятки причастных к этому преступлению. Об этом в пятницу сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Следствием установлены IP-адреса, с которых осуществлялись попытки размещения недостоверного контента, а также их владельцы. К совершению противоправных действий причастны несколько десятков человек, в основном иностранные граждане. Вместе с тем, среди подозреваемых на данный момент установлено более 10 граждан, проживающих в разных регионах Российской Федерации", - подчеркнула Петренко.

По ее словам, ведется розыск установленных лиц. Главным следственным управлением СК РФ расследуются уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, то есть одобрение преступлений, установленных приговором Нюрнбергского военного трибунала).

Ранее Петренко сообщала, что не позднее 10 мая неизвестные разместили фотографию рейхсфюрера СС Гиммлера. При этом публикация сопровождалась комментарием о том, что на фотографии запечатлен якобы полковник Алексеев В. М. Кроме того, не позднее 3 мая неустановленные лица разместили на сайте "Банк памяти" анкету с фотоизображением Гитлера, сопроводив его комментарием о том, что на нем запечатлен якобы участник Великой Отечественной войны Гитле Адоль Алоисо. Следствие также проверяет иные попытки размещения недостоверного контента на сайтах движения "Бессмертный полк - онлайн".

Как полагает следствие, "подобные действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге".