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Пандемия коронавируса нового типа

Япония и ЕС выступят за расследование действий ВОЗ в условиях распространения коронавируса

Соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая

ТОКИО, 15 мая. /ТАСС/. Япония совместно с ЕС намерена предложить провести независимое расследование действий Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в связи с распространением коронавируса в мире. Об этом заявил в пятницу японский премьер-министр Синдзо Абэ.

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"Мы совместно с ЕС намерены выступить за необходимость провести всеобъемлющее и независимое расследование", - приводит его слова агентство Kyodo. Абэ отметил, что соответствующее предложение стороны намерены огласить на ежегодной сессии ВОЗ, которая пройдет с 18 по 19 мая в формате видеоконференции.

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги, выступая в пятницу в парламенте, также выразил озабоченность по поводу действий ВОЗ. "Этот вирус оказал разрушительное воздействие на весь мир. Информация о нем должна распространяться между странами свободно, своевременно и прозрачно. В международном сообществе сейчас идет множество обсуждений, касающихся происхождения вируса и первоначальных мер против него, поэтому должно быть проведено тщательное расследование на этот счет", - сказал министр.

Президент США Дональд Трамп заявил 14 апреля, что Вашингтон приостановил перевод взносов ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса". Трамп заявил, что все меры, принятые ВОЗ в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Китай со своей стороны осудил нападки на Всемирную организацию здравоохранения в связи с пандемией.

Теги
ЯпонияСШАКитайАбэ, СиндзоТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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