Жители Иркутской области и Забайкалья с COVID смогут лечиться в медцентре в Улан-Удэ

Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров в 15 регионах страны. Решение принято на фоне распространения коронавирусной инфекции. По данным Минобороны, в пятницу введены в строй госпитали в Калининграде, Пушкине, Ростове-на-Дону, Севастополе, Омске, Улан-Удэ, Петропавловске-Камчатском и Хабаровске.

УЛАН-УДЭ, 15 мая. /ТАСС/. Жители Иркутской области и Забайкальского края, зараженные коронавирусом, смогут лечиться в многофункциональном медицинском центре в Улан-Удэ, возведенном по поручению президента РФ Владимира Путина. Об этом доложил в пятницу президенту России глава Бурятии Алексей Цыденов в ходе совещания об открытии медицинских центров Минобороны РФ.

"Заключено соглашение с Иркутской областью и Забайкальским краем. Жители этих регионов при необходимости могут лечиться в медцентре [в Улан-Удэ], если будет ухудшение ситуации", - сказал Цыденов.

Глава Бурятии отметил, что возведенный многофункциональный медицинский центр - "самый современный на территории республики". "В нем есть все необходимое оборудование", - добавил он.

В Бурятии, по последним данным, зарегистрировано 865 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них ранее успешно завершили лечение и выписались из больниц 269 человек, умерли шесть человек. Сейчас лечение в стационарах проходят 323 больных, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 269 пациентов.

В Иркутской области подтверждено 499 случаев заражения новым коронавирусом, за период пандемии 117 человек выздоровели, шесть умерли. В Забайкальском крае, по данным оперативного штаба, зарегистрировано 486 случаев заражения коронавирусом, из них ранее 178 человек прошли лечение и выписались, три человека умерли.