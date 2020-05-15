Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии на стройке под Псковом выросло до 46

ПСКОВ, 15 мая. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом граждан Киргизии, возводящих в поселке Новосокольники Псковской области инфекционное отделение, возросло до 46 человек. Об этом сообщила председатель областного комитета здравоохранения Марина Гаращенко в ходе заседания регионального оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции.

Об очаге заражения коронавирусом среди рабочих 24 апреля сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Псковской области Александр Нестерук. Власти сообщили, что с соответствующим диагнозом были госпитализированы 16 человек. Главный федеральный инспектор по Псковской области Андрей Калинин призвал принять неотложные меры по локализации очагов коронавирусной инфекции в Новосокольниках и в соседнем городе Великие Луки, так как заразившиеся проживали в общежитиях в этих муниципалитетах вместе с местными жителями. В начале мая псковские власти объявили, что число зараженных составило 39 человек. Часть рабочих, у которых не была выявлена инфекция, были помещены на обсервацию в детский летний лагерь "Звездный".

"Очаг, [где] все-таки еще идет его пролонгация, он находится в лагере "Звездный", в этом очаге выявлено 46 случаев заражения коронавирусной инфекцией строительной бригады. И на сегодняшний день уже выписываются выздоровевшие пациенты после перенесенной инфекции, все случаи заболевания отмечаем у них как легкие", - сказала Гаращенко.

По данным представителей регионального комитета здравоохранения, в Новосокольниках возводится инфекционное отделение, в котором предполагается обустроить от 80 до 100 коек. На данный момент в регионе выявлено 386 случаев заражения, зафиксировано восемь летальных исходов. Выздоровело 112 пациентов.