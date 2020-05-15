Суд повторно оштрафовал кубанскую НКО, финансируемую Greenpeace

КРАСНОДАР, 15 мая. /ТАСС/. Суд Горячего Ключа в Краснодарском крае пересмотрел дело о выполнении функции иностранного агента некоммерческой организацией "Гражданская инициатива против экологической преступности" и повторно вынес решение о наложении на нее штрафа в размере 300 тыс. рублей, сообщили ТАСС в суде.

В декабре 2019 года суд признал некоммерческую организацию "Гражданская инициатива против экологической преступности" виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ ("Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента"), и назначил административный штраф. Позже решение было обжаловано в суде вышестоящей инстанции и возвращено на пересмотр в суд Горячего Ключа, где пересматривалось в пятницу новым составом суда.

"Суд признал юридическое лицо - автономную некоммерческую организацию информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности" - виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ, и назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей", - сообщили в суде, уточнив, что ответчик на заседание суда в очередной раз не явился.

Ранее Министерство юстиции РФ провело внеплановую проверку документации и деятельности АНО "Гражданская инициатива против экологической преступности", были выявлены соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, 25 октября 2019 года организацию включили в реестр иностранных агентов.

Деятельность организации направлена на рост протестной активности в Краснодарском крае, она является дочерней компанией НКО "Экологическая вахта по Северному Кавказу", которая ранее также числилась в реестре НКО, выполняющих функции иностранного агента, но была исключена из него. Активисты используют проблемы экологии для проведения протестных акций, финансирование которых производится в том числе счет средств иностранной неправительственной некоммерческой организации Greenpeace .