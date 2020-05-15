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В Минобрнауки прокомментировали открытое письмо студентов МГУ о домогательствах

В ведомстве считают такие явления недопустимыми и отметили, что в каждой конкретной ситуации нужно разбираться

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Минобрнауки РФ осведомлено о письме студентов Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Это недопустимо, в ситуации необходимо разбираться, заявили ТАСС в пресс-службе министерства.

Ранее студенческое издание DOXA опубликовало свидетельства нескольких студенток филфака МГУ о домогательствах со стороны преподавателей вуза. Позднее издание опубликовало открытое письмо против домогательств в университете, которое подписали студенты, аспиранты, преподаватели и выпускники вуза. После публикаций сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей вуза об уходе из университета сообщил преподаватель филологического факультета МГУ, профессор Сергей Князев. Об этом он написал в четверг на своей странице в Facebook.

"Министерству известно о появлении открытого письма студентов МГУ. Минобрнауки считает, что такого рода явления в вузах недопустимы. Это выходит за рамки академической этики, вредит качеству образования, репутации вуза и системе образования в целом. Но в каждой конкретной ситуации необходимо разбираться", - сообщил представитель министерства.

Ранее исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт заявил, что факультет не нашел оснований для проведения служебной проверки после сообщений студенток о домогательствах со стороны преподавателей, поскольку не были представлены факты и доказательства, а комиссии факультета "не могут подменять собой правоохранительные органы".

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