Кузнецова сообщила о просьбах увеличить возраст детей, получающих выплаты в 10 тыс. руб.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила о просьбах граждан расширить возрастной диапазон для выплаты 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет включительно, включив детей 16 и 17 лет. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе детского омбудсмена.

"К нам поступило обращение от Общественного совета при уполномоченном по правам ребенка. Множество обращений в социальных сетях по вопросам расширения категории получателей единовременной выплаты 10 тыс. рублей, чтобы туда были включены дети 16, 17-летнего возраста. Со своей стороны скажу, что ни одно обращение не останется без ответа: на часть из них уже даны ответы, по некоторым мы сейчас готовим соответствующие запросы в уполномоченные ведомства", - приводятся слова Кузнецовой.

В пятницу на совещании по социально-экономическим вопросам вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что граждане России подали на данный момент 5,3 млн заявлений на получение выплаты в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до 15 лет включительно. Ранее сообщалось, что выплаты можно будет получить с 1 июня. На рассмотрение соответствующего заявления отводится не более пяти дней, на выплату - не более трех дней. За ее назначением можно обратиться до 1 октября.