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Суд в Москве признал законным предписание санитарного врача о самоизоляции

Истец утверждал, что предписание нарушило его право на свободное передвижение

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы отклонил иск с требованием признать незаконным предписание главного санитарного врача Москвы, в соответствии с которым правительство города должно было обязать людей не покидать места проживания без особых обстоятельств из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд отказал в удовлетворении иска о признании частично незаконным предписания главного санитарного врача Москвы", - сказала собеседница агентства.

Судебное решение было принято 12 мая. Истец просил суд признать незаконным предписание главного санитарного врача Москвы от 29 марта о самоизоляции. Истец утверждал, что предписание нарушило его право на свободное передвижение. Суд не согласился с его доводами, сочтя действия властей города обоснованными и законными.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости, товарами для животных и аптек), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

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