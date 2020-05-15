В Кабардино-Балкарии с 16 мая смягчены карантинные меры

НАЛЬЧИК, 15 мая. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии (КБР) Казбек Коков с 16 мая смягчил меры по самоизоляции, введенные в регионе в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на его сайте в пятницу. Указ принят на основании предложения руководителя Управления Роспотребнадзора по КБР и вступает в силу с 16 мая 2020 года.

Согласно указу, разрешается работа салонов красоты при условии использования персоналом средств индивидуальной защиты, по предварительной записи и при обеспечении расстояния между посетителями не менее 1,5 м, а также проведения дезинфекции инструмента и контактных поверхностей после каждого клиента. Разрешается открыть объекты розничной торговли, площадь торгового зала в которых не превышает 400 кв. м, и с ограничением количества одновременно находящихся в помещении людей.

Жителям республики разрешаются прогулки на улице группой не более двух человек либо совместно проживающих членов семьи, без посещения при этом мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок. Разрешаются занятия спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек на расстоянии не менее 5 м либо совместно проживающих членов семьи.

Органы местного самоуправления, организации и индивидуальные предприниматели должны обеспечить социальное дистанцирование граждан, в том числе и специальной разметкой. В регионе действует масочный режим, соответственно, в магазинах, зданиях и сооружениях, а также в общественном транспорте, в том числе и в такси, люди должны находиться в масках или респираторах.

По состоянию на 15 мая, по данным оперативного штаба в регионе, в Кабардино-Балкарии зарегистрированы 1 619 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 319 человек уже выздоровели, умерли семь. Проведены 25 233 теста, дома под медицинским наблюдением находятся 1 998 человек. В госпиталях получают лечение 357 больных, на амбулаторном лечении находятся 320 человек, бессимптомно заболевание протекает у 616 человек.