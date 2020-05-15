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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии дополнительно развернут 460 коек для приема заразившихся коронавирусом

Также в июне в регионе ожидается поступление дополнительных 16 аппаратов ИВЛ

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 мая. /ТАСС/. Более 460 коек дополнительно развернут в больницах Северной Осетии для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Об этом ТАСС в пятницу сообщил министр здравоохранения республики Таймураз Гогичаев.

"В связи с ростом в республике пациентов с коронавирусной инфекцией мы готовы развернуть, в случае необходимости, более 460 коек. Сейчас эта работа уже началась. Аппаратов ИВЛ и других медикаментов также имеется достаточное количество. На данный момент к ИВЛ у нас подключены 43 человека, пока справляемся", - сказал Гогичаев.

Всего в медучреждениях работают 73 аппарата ИВЛ, в июне ожидается поступление еще 16 аппаратов. Однако, по словам министра, с ростом количества заболевших и тенденцией у населения к позднему обращению за медицинской помощью потребность в них может возрасти. "Поэтому в очередной раз призываем граждан соблюдать режим самоизоляции и использования средств индивидуальной защиты", - отметил он.

В республиканской клинической больнице будет дополнительно развернуто 200 коек, 100 коек - в Пригородной ЦРБ, 135 коек развернут в Ардонской ЦРБ, куда будут переводить пациентов, которые идут на поправку, из больниц Владикавказа.

Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 989 человек находятся на амбулаторном лечении, 110 - в больницах, 903 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 1 618 человек.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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