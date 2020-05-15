Нижегородский проект по туризму выиграл конкурс среди лучших региональных практик АСИ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 мая./ТАСС/. Нижегородский туристический проект "Великое в малом: культурно-экономический альянс - аксиома развития региона" стал победителем в номинации "Туризм и культура" на Всероссийском конкурсе лучших практик и инициатив, который проводит Агентство стратегических инициатив (АСИ). Об этом журналистам в пятницу сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Наша практика оказалась лучшей среди 350 инициатив, предложенных российскими регионами. Надеюсь, проект "Великое в малом" возьмут на вооружение другие субъекты России как эффективное решение для развития культурного и туристического потенциала своих территорий", - пояснил Никитин.

"Великое в малом" - проект Городецкого историко-художественного музейного комплекса, его идея заключается в создании единой туристической инфраструктуры, построенной на принципе музеефикации историко-культурной и природной территории. За годы реализации этой практики в нижегородском городе Городец был создан "Музейный квартал", объединивший "Детский музей на Купеческой", "Дом графини Паниной", "Городецкий пряник", "Галерею добра", "Терем русского самовара" и "Город мастеров". Кроме того, в рамках проекта были отреставрированы объекты культурного наследия города, построены гостиницы, базы отдыха, сувенирные лавки и кафе.

"Реализация проекта способствовала сохранению и развитию городецких народных художественных промыслов, расширению малого и среднего бизнеса и росту турпотока в Городецкий район и в целом в регион", - добавил Никитин.