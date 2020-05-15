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Пандемия коронавируса нового типа
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Последний самолет из Италии с российскими военными приземлился в России

Гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Италии в борьбе с коронавирусом длилась 55 дней

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Последний самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с военнослужащими, помогавшими Италии бороться с пандемией коронавирусной инфекции, приземлился в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщили в пятницу в Минобороны РФ.

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"15 мая 2020 года завершается длившаяся 55 дней гуманитарная операция Минобороны России по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Самолетом Ил-76 ВКС России на аэродром Чкаловский из Италии доставлена последняя группа военнослужащих и специальная военная техника сводного отряда российского военного ведомства, задействованного в обеспечении противоэпидемиологических мероприятий", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, в состав группы входили специалисты-эпидемиологи, вирусологи, реаниматологи, терапевты и врачебные бригады с медицинским оборудованием для оказания квалифицированной помощи инфицированным коронавирусом пациентам. Их работой в Италии руководил генерал-майор Сергей Кикоть - ведущий специалист в области применения новейших образцов систем специальной обработки в сложных эпидемических условиях.

Также в работе в Италии применялись мобильный комплекс анализа и диагностики, лаборатория полимеразной цепной реакции анализа и генотипирования, высокопроизводительные мобильные средства дезинфекции с запасом дезинфицирующих средств, специальное медицинское оборудование.

"По прибытии в пункты постоянной дислокации личный состав приступит к обслуживанию техники, пополнению запасов материальных средств и будет находиться в составе мобильного резерва в готовности в любую минуту выполнить задачи по предназначению", - добавили в министерстве.

В Минобороны подчеркнули, что в ходе работы в Италии российские военнослужащие получили колоссальный опыт практической работы в вопросах развертывания сил и средств в очагах борьбы с эпидемиями.

В министерстве также отметили, что военнослужащие получили опыт использования специального оборудования, которое еще никогда не эксплуатировалось в таком интенсивном режиме, и контроля здоровья личного состава.

"Гуманитарная операция, проведенная российскими военнослужащими, стала настоящей проверкой в реальных условиях как личного состава, так и российской военной техники", - подчеркнули в военном ведомстве.

По информации Минобороны, на новом уровне отработана координация действий российских военных специалистов с военнослужащими иностранных армий. "Выработанные схемы позволят в будущем, если сложится какая-то сложная эпидемиологическая ситуация, взаимодействовать быстрее и слаженнее", - добавили в ведомстве.

Помощь российских военных в Италии

Как рассказали в Минобороны РФ, российские военные медики привлекались для лечения больных в наиболее пострадавших от коронавируса населенных пунктах итальянской области Ломбардия. Они также работали в полевом госпитале в городе Бергамо, приспособленном для лечения инфицированных итальянских граждан. В состав восьми российских врачебно-сестринских бригад, работа которых была организована круглосуточно в три смены, входили врачи-анестезиологи, терапевты, эпидемиологи и медицинские сестры. Кроме медицинских специалистов в каждой бригаде дежурили российские переводчики, которые помогали в общении российским врачам с пациентами и итальянскими коллегами.

С начала функционирования полевого госпиталя в Бергамо с 6 апреля по 7 мая российские специалисты приняли на лечение 115 пациентов, из которых 76 выздоровели и были выписаны из госпиталя.

Кроме того, расчеты подразделений РХБ защиты участвовали в проведении санитарной обработки и дезинфекции объектов здравоохранения, городской инфраструктуры и транспортных средств в итальянских городах. Всего за время работы в Италии специалистами войск РХБ защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными была проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более 100 населенных пунктах итальянской области Ломбардия и провинции Брешия. Обработано свыше 120 зданий и сооружений, около 1,2 млн кв. м внутренних помещений и более 500 тыс. кв. м дорог.

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ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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