Зеленский подписал закон о массовом тестировании граждан Украины на коронавирус

Согласно закону, который на прошлой неделе одобрил парламент, тестирование станет обязательным для людей, которые обращаются за медпомощью с признаками коронавируса или контактировали с заразившимся. Кроме того, регулярное тестирование станет обязательным для работников учреждений здравоохранения, где оказывают помощь пациентам с коронавирусом, а также для сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии Украины, которые участвуют в мероприятиях по борьбе с распространением заболевания.

Закон вступает в силу со дня его опубликования и продолжит действовать еще два месяца после отмены карантина и ограничительных мер.

По данным Минздрава Украины на утро пятницы, число зараженных коронавирусом за сутки возросло на 483 человека, всего в стране за время пандемии зафиксировано более 17 тыс. заболевших. При этом за минувшие сутки проведено рекордное количество тестов на коронавирус - 8 996. Из них 5,3% дали положительный результат. За все время пандемии на Украине проведено 211 614 исследований, доля положительных результатов составила 8,2%. Охват тестирования в стране составляет 0,5% от населения.