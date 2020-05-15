В Самойловском районе Саратовской области ввели карантин из-за коронавируса

"В Саратовской области во всех муниципалитетах зафиксированы случаи заболевания коронавирусом. Согласно предписанию Роспотребнадзора вводим карантинный режим в Самойловском районе", - сказал Радаев.

САРАТОВ, 15 мая. /ТАСС/. Карантин по коронавирусу введен в Самойловском районе Саратовской области, где проживают более 18 тысяч человек, сообщил в пятницу губернатор региона Валерий Радаев.

Ранее сообщалось о закрытии больницы в Самойловском районе на карантин для проведения санитарных мероприятий в связи со вспышкой заболеваемости коронавируса у пациентов и медперсонала.

Радаев добавил, что также с сегодняшнего дня снимается карантин в Ершовском районе, который был закрыт на въезд и выезд с 27 апреля. Ранее были закрыты на карантин Краснокутский район, села Черкасское и Спасское в Вольском районе и село Озерное в Аткарском районе Саратовской области.

В Саратовской области на 15 мая зарегистрировано 1526 случаев коронавирусной инфекции. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения области составил 63,2.