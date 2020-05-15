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На юге России похолодание будет сопровождаться кратковременными ливнями

Интенсивные послеполуденные дожди прогнозируются в республиках Северного Кавказа, на Ставрополье, юге Кубани, включая Адыгею

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Холодный арктический воздух достигнет в воскресенье южных регионов европейской части России, похолодание в ближайшие дни будет сопровождаться облачной погодой и кратковременными ливневыми дождями. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Холодный фронт, который вызвал понижение температуры на севере и в европейской части России, к исходу субботы достигнет южных регионов. Температура воздуха понизится. Но если в центре европейской части страны она понизилась на 6-7 градусов, то на юге похолодает не так ощутимо. При этом будет облачно, местами пройдут грозовые дожди. Они могут быть интенсивными, но не продолжительными", - сказал он.

Интенсивные послеполуденные дожди прогнозируются в республиках Северного Кавказа, на Ставрополье, юге Кубани, включая Адыгею. В Крыму, Астрахани, Калмыкии серьезных осадков не ожидается. В Ростове-на-Дону и Волгограде в дневные часы в выходные дни ожидается 15-17 градусов, в Краснодаре и Ялте в субботу - 28-30 градусов, в воскресенье - 21-23 градуса. В Ставрополе в субботу 23-25 градусов, в воскресенье - 16-18 градусов.

"На следующей неделе, в среду, ожидается прохождение еще одного циклона, который повторит тот же сценарий: произойдет еще одно актическое вторжение. Заметного изменения в характере погоды в плане потепления не произойдет. Несмотря на то, что мы все больше приближаемся к началу лета, температура воздуха останется на 5-6 градусов ниже климатической нормы. Потепления не будет практически до конца следующей недели", - добавил Синенков.

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Россия
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