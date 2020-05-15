Один из самых известных ресторанов в мире после карантина откроется как бургерная

ТАСС, 15 мая. Один из самых известных и титулованных ресторанов мира Noma, расположенный в Копенгагене, откроется для посетителей 21 мая в формате закусочной с гамбургерами после почти двухмесячного перерыва, связанного с введением в Дании карантинных мер из-за коронавируса нового типа. Об этом говорится в обращении шеф-повара Рене Редзепи, опубликованном на официальном сайте заведения.

"Мы очень рады, что нам дали возможность открыть двери Noma после смягчения ограничительных мер в Дании", - говорится в сообщении. Отмечается, что пока ресторан будет работать в непривычном режиме. Для гостей будет доступен винный бар под открытым небом на обустроенной рядом с рестораном территории. В качестве закусок будет предложено два вида гамбургеров: мясной и вегетарианский. В Noma отмечают, что такой формат для ресторана "является чем-то абсолютно новым".

Предполагается, что в таком виде заведение будет работать несколько недель. Дата возобновления работы ресторана в обычном режиме пока не раскрывается. "Нам необходимо дополнительное время для перезапуска всех механизмов. Тот факт, что ресторан был так долго закрыт, означает, что нашей команде понадобятся недели на возвращение к тому уровню, на котором мы были до закрытия", - отмечается в сообщении Редзепи.

Noma - один из самых титулованных ресторанов мира, был открыт в Копенгагене в 2003 году. Он располагается в здании бывшего склада в центре датской столицы. В Красном гиде "Мишлен" (наиболее влиятельном из ресторанных рейтингов) он оценивается на две звезды из трех возможных. В 2010 году он был признан лучшим рестораном мира по версии британского гастрономического журнала Restaurant. Название заведения является аббревиатурой из датских слов "nordisk" и "mad", что переводится на русский язык как "северная еда".

Ранее власти Дании объявили о новых смягчениях ограничений, принятых для борьбы с распространением коронавируса нового типа. В частности, было решено возобновить работу предприятий общепита, библиотек, церквей и спортивных сооружений (без зрителей) с 18 мая.