{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: объединение НАО и Поморья должно проходить с соблюдением интересов малых народов

В НАО проживает около 7,5 тыс. ненцев, таким образом, к коренным малочисленным народам относится каждый шестой житель региона

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области при объединении субъектов должны будут учесть интересы коренных малочисленных народов, которые проживают на этих территориях, считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков.

В НАО проживает около 7,5 тыс. ненцев, таким образом, к коренным малочисленным народам относится каждый шестой житель региона. В Архангельской области живет около 500 представителей коренных народов, их доля в общей численности населения составляет менее 1%.

"Ассоциация и ее региональное отделение будут следить за тем, чтобы мнение коренного населения округа было услышано. Буквально в феврале мы приезжали в НАО и встречались с людьми, их проблемы нам известны. Экономические мотивы не должны полностью затмевать остальные аспекты развития территории. Должен соблюдаться баланс, нужно будет учитывать интересы коренных народов", - сказал Ледков.

Он добавил, что сейчас в Архангельской области принята Стратегия по национальной политике, в НАО действует Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2025 года. По словам эксперта, в этих документах закреплены инструменты поддержки коренного населения, развития их традиционного хозяйства и культуры.

"Если на референдуме будет принято решение об объединении регионов, то мы со своей стороны будем следить и содействовать тому, чтобы все заявленные ранее обязательства перед коренными народами Ненецкого автономного округа, Архангельской области были выполнены", - добавил Ледков.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов на территории Ненецкого автономного округа составила 7,5 тыс. человек, Архангельской области без учета НАО - 516 человек. При этом всего в НАО проживает 44 тыс. человек против 1,1 млн человек в Архангельской области.

Теги
РоссияАрхангельская область
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Депутата Госдумы Новикова, госпитализированного с коронавирусом, выписали из больницы
Он планирует вернуться к работе уже через две недели
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС