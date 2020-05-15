Эксперт: объединение НАО и Поморья должно проходить с соблюдением интересов малых народов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Власти Ненецкого автономного округа (НАО) и Архангельской области при объединении субъектов должны будут учесть интересы коренных малочисленных народов, которые проживают на этих территориях, считает президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Григорий Ледков.

В НАО проживает около 7,5 тыс. ненцев, таким образом, к коренным малочисленным народам относится каждый шестой житель региона. В Архангельской области живет около 500 представителей коренных народов, их доля в общей численности населения составляет менее 1%.

"Ассоциация и ее региональное отделение будут следить за тем, чтобы мнение коренного населения округа было услышано. Буквально в феврале мы приезжали в НАО и встречались с людьми, их проблемы нам известны. Экономические мотивы не должны полностью затмевать остальные аспекты развития территории. Должен соблюдаться баланс, нужно будет учитывать интересы коренных народов", - сказал Ледков.

Он добавил, что сейчас в Архангельской области принята Стратегия по национальной политике, в НАО действует Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера до 2025 года. По словам эксперта, в этих документах закреплены инструменты поддержки коренного населения, развития их традиционного хозяйства и культуры.

"Если на референдуме будет принято решение об объединении регионов, то мы со своей стороны будем следить и содействовать тому, чтобы все заявленные ранее обязательства перед коренными народами Ненецкого автономного округа, Архангельской области были выполнены", - добавил Ледков.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, численность коренных малочисленных народов на территории Ненецкого автономного округа составила 7,5 тыс. человек, Архангельской области без учета НАО - 516 человек. При этом всего в НАО проживает 44 тыс. человек против 1,1 млн человек в Архангельской области.