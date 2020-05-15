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Военный суд Петербурга предложил МВД включить в протоколы по ПДД графу о военной службе

Там пояснили, что так документы будут сразу попадать в военные суды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Первый Западный окружной военный суд предложил министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву рассмотреть вопрос о том, чтобы включить в протоколы о нарушениях правил дорожного движения (ПДД) графу о том, в каком статусе нарушитель относительно воинской службы. Такое представление суд вынес по результатам рассмотрения жалобы военного на лишение прав за вождение пьяным в Сыктывкаре.

"Представлением суд постановил: предложить министру внутренних дел РФ рассмотреть вопрос о внесении дополнений в образцы протоколов, <...> в части включения в текст протокола об административном правонарушении - отдельной графы об отношении лица к военной службе", - сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В пресс-службе отметили, что суд также предложил МВД рассмотреть вопрос о включении в образец протокола об отстранении от управления транспортным средством пункт о том, что гражданину разъяснили все права и обязанности.

Как поясняется в тексте представления, которое имеется в распоряжении ТАСС, включить графу об отношении к военной службе в протокол суд предложил потому, что так документы будут сразу попадать в военные суды. В данном деле водитель не рассказал полицейскому, что он военный и протокол направили в мировой суд, который не может выносить решение в отношении военного.

"В рекомендуемом вышеуказанным нормативным документом образце протокола об административном правонарушении отсутствует графа с указанием отношения лица к военной службе, что, как и по данному делу, часто приводит к направлению материалов в отношении военнослужащих не в гарнизонные военные суды, которым они подсудны, а к мировым судьям, что влечет излишнюю переписку и пересылку дел", - отмечается в представлении.

Включить пункт в протокол об отстранении управления автомобилем суд предлагает для того, чтобы было проще доказать факт разъяснения прав гражданину сотрудником ГИБДД. В данном деле судье пришлось смотреть 40-минутную видеозапись для того, чтобы установить, как работал инспектор ДПС с нарушителем и разъяснил ли он права. "Отсутствие такой записи может повлечь нарушение прав указанных лиц, сложности в доказывании соблюдения указанных положений закона должностными лицами полиции при отсутствии видеозаписи, а также иные негативные последствия при оценке таких документов в суде при исследовании вопросов разъяснения прав", - считают в суде.

О деле по лишению прав военного

Как пояснили в пресс-службе, представление суд решил вынести после рассмотрения жалобы прапорщика Никиты Марина, которого Воркутинский гарнизонный суд оштрафовал на 30 тыс. рублей и лишил прав почти на два года за то, что он был пойман сотрудником ГИБДД пьяным за рулем. В ходе рассмотрения жалобы суд установил, что сотрудник ГИБДД вел себя вежливо и грамотно в отношении прапорщика и разъяснил ему все его права, несмотря на то, что в протоколе графы об этом не имелось.

При этом сам военный только делал вид, что дует в алкотестер, а также он отказался подписывать протокол об отстранении от управления машиной и требовал разъяснить ему положения Кодекса об административных правонарушениях. Своим решением окружной военный суд оставил решение гарнизонного суда без изменений.

Суд также рекомендовал руководству ГИБДД в Сыктывкаре поощрить сотрудника ДПС, который проявил профессионализм в работе при выявлении нарушителя и указал руководству войсковой части, где служит лишенный водительских прав прапорщик, провести занятия с военными о порядке их привлечения к административной ответственности.

Теги
Колокольцев, Владимир АлександровичРоссияСанкт-Петербург
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