В Дагестане стимулирующие выплаты получили все борющиеся с коронавирусом медики

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Минздрав Дагестана начислил стимулирующие выплаты всем медработникам, которым они полагаются за лечение пациентов с коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в региональном оперштабе.

Ранее в пятницу премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал проконтролировать, чтобы положенные надбавки доходили до каждого медработника, работающего с коронавирусными больными. Руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин доложил, что сейчас в основном все выплаты медикам за март и апрель осуществлены. По его словам, остаются вопросы по Дагестану, Пермскому краю и частично по Псковской области, но эти регионы обещают сегодня все выплаты сделать.

"Минздрав региона деньги уже отправил, перечислил. Ждем от казначейства подтверждения поступления денег на счета людей. Это те выплаты стимулирующего характера врачам, медперсоналу, которые работают с зараженными коронавирусом", - сообщил собеседник агентства, уточнив, что речь идет о выплатах за апрель.

Республиканский Комитет профсоюза работников здравоохранения РФ взял на контроль доведение стимулирующих выплат медработникам Дагестана, сообщила ТАСС председатель комитета, депутат Народного собрания Республики Дагестан Зумруд Бучаева. "Сейчас производятся выплаты за апрель в зависимости от фактически отработанного каждым сотрудником времени с применением регионального коэффициента. Минздрав Дагестана заверил группу специалистов Минздрава России и Росздравнадзора, что стимулирующие выплаты медработникам и сотрудникам скорой помощи, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом, будут перечислены не позднее 15 мая", - сказала собеседница агентства.

Ранее в четверг глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала "Россия 24" сказал, что власти Дагестана намерены начислить стимулирующие выплаты всем медработникам, которым они полагаются за лечение пациентов с коронавирусом, 15 мая.

По данным регионального оперативного штаба, в Дагестане зафиксировано 3 192 случаев заражения коронавирусной инфекцией (97 новых за сутки). С начала пандемии в регионе выздоровели 1 490 человек, 27 умерли. Всего обследовано более 31 тыс. человек. С 31 марта в республике действует режим самоизоляции до улучшения эпидемиологической обстановки, в большинстве городов и районов Дагестана введен масочный режим.