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Пандемия коронавируса нового типа

Муфтият Дагестана передал медикаменты больнице в Хасавюрте

Главный врач учреждения поблагодарил муфтият Дагестана за поддержку

МАХАЧКАЛА, 15 мая. /ТАСС/. Представители муфтията Дагестана в священный месяц Рамадан передали необходимые медикаменты хасавюртовской Центральной городской больнице, врачам медучреждения оказана финансовая помощь, сообщается на сайте муфтията.

"Представители Муфтията Дагестана во главе с первым заместителем муфтия Абдуллой Аджимоллаевым посетили Хасавюртовскую ЦГБ, чтобы поблагодарить врачей за их героический труд и оказать им поддержку. Представители муфтията передали больнице медикаменты, в которых нуждались пациенты, а также оказали финансовую помощь врачам, которые работают в "красной зоне", рискуя собственным здоровьем", - говорится в сообщении.

Главный врач учреждения поблагодарил муфтият Дагестана за поддержку, которая очень необходима сегодня. "В ходе беседы было отмечено, что в случае необходимости муфтият Дагестана готов предоставить здание медресе для размещения и лечения больных", - отмечается на сайте.

Представители духовенства посетили также село Эндирей Хасавюртовского района, где передали местной больнице препараты первой необходимости. В селе Эндирей представители Муфтията также выплатили долги малоимущих жителей в местных магазинах. "Как мы знаем, вследствие тяжелого положения во время пандемии немало людей вынуждены брать в долг не только продукты в гастрономах, но и жизненно важные лекарства в аптеках. В этот священный месяц хозяин одной из аптек Хасавюрта простил долги всем должникам, тем самым облегчив положение нуждающихся", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что представители муфтията Дагестана передали в две больницы Новолакского и Табасаранского районов медикаменты, средства индивидуальной защиты, а также продуктовые наборы для врачей. Ранее муфтият Дагестана предоставил здание медресе в Избербаше для размещения врачей, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией. Муфтият республики также предоставил здание медресе в Уцункульском районе для размещения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Месяц Рамадан, священный для мусульман, в 2020 году начался с заходом солнца 23 апреля, первым днем поста стал 25 апреля. Завершающий месяц Рамадан праздник Ураза-байрам в 2020 году начнется с заходом солнца 23 мая.

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