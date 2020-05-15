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Ульяновские власти намерены организовать питание для обучающихся на дому детей-инвалидов

В регионе разработан большой пакет мер поддержки семей

УЛЬЯНОВСК, 15 мая. /ТАСС/. Законопроект об организации горячего питания для школьников с ограниченными возможностями, обучающихся на дому, разработают в Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов в своем первом семейном послании, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"Глава области сообщил, что в настоящее время готовится региональный законопроект, который с нового учебного года обяжет муниципалитеты бесперебойно обеспечивать детей с ограниченными возможностями здоровья, прикрепленных к образовательным организациям, но обучающихся на дому, двухразовым горячим питанием либо компенсировать расходы семей. Это коснется почти 1 700 детей", - отмечается в сообщении.

Губернатор также добавил, что в области разработан большой пакет мер поддержки семей. "Запланирована реформа системы обеспечения полноценным питанием детей до трех лет, кормящих матерей, беременных женщин. Также перед нами стоит задача запустить новую систему медико-социального сопровождения беременных женщин и семей с детьми первого года жизни", - привели слова Морозова в пресс-службе.

По его словам, правительство ведет работу над комплексной региональной программой оказания паллиативной помощи детям. "Накануне Дня защиты детей мы еще раз детально обсудим с семьями региональную программу воспитания подрастающего поколения до 2024 года", - отметил губернатор.

Морозов уточнил, что в сложной ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции основной темой стала поддержка семей с детьми, поэтому в области предусмотрен ряд выплат в дополнение к федеральным мерам поддержки. "Например, это единовременная выплата в размере 7 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от трех до семи лет. Эту сумму получат те семьи, у кого есть нереализованный именной капитал "Семья", а также семьи с детьми от 8 до 16 лет, не имеющие этого сертификата. Только на эту меру будет направлено более 65 млн рублей из регионального бюджета", - пояснил он.

В регионе также внедрена единовременная выплата молодым семьям в размере 100 тысяч рублей при рождении первого ребенка. "На реализацию данного законопроекта в 2020 году выделено около 460 млн рублей", - сказал Морозов.

Теги
РоссияУльяновская область
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