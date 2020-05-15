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Пандемия коронавируса нового типа

Пляжи в Коннектикуте, Нью-Йорке, Нью-Джерси и Делавэре частично откроют в конце мая

Они начнут принимать посетителей на День поминовения 25 мая

НЬЮ-ЙОРК, 15 мая. /ТАСС/. Власти четырех американских штатов на Восточном побережье США через 10 дней частично откроют для посещения пляжи в условиях пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом. Об этом заявил в пятницу губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на ежедневной пресс-конференции, трансляция которой велась на его сайте.

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По его словам, власти штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Делавэр откроют пляжи на побережье Атлантического океана, реках и озерах. Они начнут принимать посетителей на День поминовения, который отмечается ежегодно в последний понедельник весны и выпадает в этот раз на 25 мая.

Работа пляжей будет организована с некоторыми ограничениями. Заполнять их можно будет не более чем на 50%, не будут работать точки общепита, площадки для контактных видов спорта, а также общественные бассейны. Кроме того, все посетители обязаны будут соблюдать социальную дистанцию или носить на лице защитные маски.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,42 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 85,9 тыс. человек.

 

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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