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Пандемия коронавируса нового типа

Путин поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус

Президент ожидает доклад по этому вопросу до 20 мая

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать объемы тестирования населения на коронавирусную инфекцию и ожидает доклад по этому вопросу до 20 мая. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 11 мая совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

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"Обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции", - говорится в одном из поручений, адресованных правительству РФ и главам регионов.

Также президент поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер, "предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации". Кроме того, должно быть обеспечено принятие мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медучреждений, задействованных в оказании помощи больным с коронавирусом.

Доклад по всем этим поручениям президент ожидает до 20 мая, говорится в документе.

Как указано в перечне поручений, правительство РФ и главы регионов должны также обеспечить мониторинг осуществления доведения надбавок и страховых выплат врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, и мониторинг деятельности социальных учреждений, в том числе негосударственных. "Доклад - до 20 мая 2020 года, далее - еженедельно", - говорится в этой части документа.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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