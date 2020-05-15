Путин поручил обеспечить наращивание объемов тестирования населения на коронавирус

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил наращивать объемы тестирования населения на коронавирусную инфекцию и ожидает доклад по этому вопросу до 20 мая. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в пятницу на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам прошедшего 11 мая совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке.

"Обеспечить наращивание объемов тестирования населения на наличие новой коронавирусной инфекции", - говорится в одном из поручений, адресованных правительству РФ и главам регионов.

Также президент поручил обеспечить сохранение режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями, и контролировать соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований при поэтапном смягчении ограничительных мер, "предусмотрев при этом дифференциацию субъектов РФ по эпидемиологической ситуации". Кроме того, должно быть обеспечено принятие мер по оптимизации контрольно-надзорных мероприятий в отношении медучреждений, задействованных в оказании помощи больным с коронавирусом.

Доклад по всем этим поручениям президент ожидает до 20 мая, говорится в документе.

Как указано в перечне поручений, правительство РФ и главы регионов должны также обеспечить мониторинг осуществления доведения надбавок и страховых выплат врачам, занятым в борьбе с коронавирусом, и мониторинг деятельности социальных учреждений, в том числе негосударственных. "Доклад - до 20 мая 2020 года, далее - еженедельно", - говорится в этой части документа.